Дрю Беррімор запускає лайфстайл-журнал

Перший випуск можна буде придбати вже влітку

Американська акторка і телеведуча Дрю Беррімор запускає власний лайфстайл-журнал. Називатися він буде Drew. Виходитиме журнал раз на три місяці, а його ціна складатиме 9,99 доларів.

– Я завішувала стіни в моїй кімнаті сторінками з журналів з тих пір, як мені було десять. Я завжди любила журнали через паперу і досвіду, який вони дають. Журнали – величезна частина мого життя і велике джерело натхнення для всього, що я роблю, – розповіла Беррімор

Проект реалізовується у співпраці з німецьким медіахолдингом Bauer Media Group. Drew стане продовженням інших проектів Беррімор – телешоу на каналі CBS, б’юті-бренду Flower Beauty, марки товарів для кухні Beautiful by Drew Barrymore. У своєму журналі Дрю Беррімор розповідатиме про красу, подорожі та їжу. Головним редактором видання стане Крістал Мірс, а виконавчим редактор – Крісті Дорамус.

Фото: Getty Images

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