TamerlanAlena – Святая вода. Прем’єра кліпу

Артисти зняли короткометражний «фільм», в якому показані три сюжетні лінії життєвих злетів і падінь, знайомих кожному з нас.

Відео на пісню «Свята вода» записували в двох містах-мільйонниках України – Києві та Харкові. Режисером відеороботи став Олексій Островой. Спеціально для кліпу запросили художницю, яка в реальному часі малювала обкладинку треку на полотні, розміром 3 на 4 метри. У процесі зйомок на артистів вилили понад 200 літрів води.

– Передати ідею і сенс кліпу ми вирішили саме стихією води, тому що вона і є ключовим символом нашої пісні, – ексклюзивно для Нового каналу розповів дует TamerlanAlena. – За кілька днів до знімального дня в Києві заради однієї сцени ми створили спеціальну конструкцію з розпилювачем в студії. Потрібно було її протестувати і подивитися, як все буде виглядати в кадрі. Для нас це було такою собі авантюрою, адже рухатися в одязі під музику в той час, як на тебе зверху ллється вода, досить непросто. Тим не менш, ми отримали задоволення від зйомки і суттєво не відчули дискомфорту.

Давайте подивимося на результат:

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