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LAUD випустив новий сингл «Посейдон». Слухаємо!

LAUD випустив новий сингл «Посейдон». Слухаємо!

Сьогодні, 26 березня, на всіх цифрових платформах виходить новий сингл відомого українського співака LAUD «Посейдон». Автором музики і слів виступив музикант і саундпродюсер Дмитро Нечепуренко aka DredLock, який раніше працював з LAUD над його хітом «Грязные Танцы».

«Посейдон». – вже друга наша робота з Дімою DredLock. Мені дуже легко з ним, у нас те рідкісне взаєморозуміння, до якого прагнуть в спільній творчості всі музиканти. Як і більшість моїх пісень, ця композиція про складнощі кохання і відносин. Ми використовували ім’я давньогрецького бога підводного світу, щоб описати глибину і суперечливість почуттів, коли тебе з одного боку переповнює ніжність і ти не можеш відірватися від людини, а з іншого – вибухові темпераменти не дають вам бути разом, – розповідає про нову роботу LAUD. 

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Коли я пишу пісню, все починається з музики – вона задає початковий настрій. Слова з’являються потім, коли звуки народжують в твоїй уяві певні образи. Так вимальовується історія, у випадку з піснею «Посейдон». злегка сюрреалістична. Вона про спалахи емоцій, прояві почуттів, про повне занурення в стан, в якому одночасно переплетені кохання і ненависть.

Оскільки я автор і саундпродюсер пісні, під час запису я був дуже прискіпливим до деталей, особливо до манери виконання. Але LAUD великий талант і справжній профі, всі мої ідеї схоплював на льоту. Приємно працювати з артистом, який розуміє тебе з півслова і не боїться експериментувати, – ділиться враженнями DredLock. 

Нагадуємо, в червні 2020 го LAUD випустив денс-відео на композицію «Грязные танцы»., в якому взяли участь відома танцівниця й Інста-блогер M.A.M.A.S.I.T.A (Марія Скорченко), а також Тетяна Іванченко і Катерина Білявська. На даний момент відео набрало понад 1,4 мільйона переглядів.

Також навесні 2020 го під час першого локдауна, пов’язаного з пандемією Covid-19, LAUD випустив серію роликів з кавер-версіями світових поп-хітів з такими відомими українськими артистами, як Alina Pash, Нікіта Ломакін, екс-солістка групи YUKO Юля Юріна, Маша Краш і переможниця Євробачення Джамала. На даний момент загальна кількість переглядів відео на його офіційному YouTube-каналі перевалила за 9 мільйонів.

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