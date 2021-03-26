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26 березня
Емма Стоун вперше стала мамою
Зірка приховує подробиці приватного життя
Голлівудська акторка Емма Стоун народила первістка для свого чоловіка Дейва Маккері. Принаймні, про це пишуть усі американські ЗМІ.
Як з’ясували журналісти, селебріті стала мамою 13 березня. Проте, хто саме народився у Емми Стоун – хлопчик чи дівчинка – не повідомляють. А тому і ім’я дитини не розкривають.
Сходе, що офіційного підтвердження від подружжя Емми Стоун та Дейва Маккері доведеться чекати довго. Адже пара не розголошує подробиці зі свого особистого життя. Вони навіть свій роман приховували досить довго, а весілля зіграли таємно.
Фото: Getty Images
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