Джессіка Альба пішла з кіно

Селебріті офіційно оголосила про вихід з кіноіндустрії

Американська акторка Джессіка Альба офіційно заявила про завершення кар’єри акторки.

Виявилося, що таке рішення зірка прийняла після народження доньки Онор у 2008 році. Загалом Альба являється мамою двох доньок та сина.

Піти з кіноіндустрії Джессіка Альба вирішила на піку акторської кар’єри. Пояснює вона це тим, що після появи крихітки в ній щось змінилося. Вона захотіла кожну вільну хвилинку проводити з нею, а от повернутися до справи, якою займалася раніше, бажання в неї так і не виникло.

Джессіка Альба займається материнством та бізнесом. У 2012 році зірка заснувала компанію The Honest Company, яка виробляє екологічно чисті дитячі продукти й косметику.

Фото: Getty Images

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