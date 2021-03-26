Дженніфер Еністон повернулася до свого колишнього

Фанати зірки провели своє розлідування

Ходять чутки, що акторка Дженніфер Еністон знову зійшлася зі своїм екс-коханим. Якщо ви сподівалися, що це Бред Пітт, змушені вас засмути. Цього разу воз’єднанні запідозрили співака Джона Майєра.

Інформація про те, що Дженніфер Еністон та Джон Майєр почали зустрічатися знову після того, як фанати зірки «Друзів» провели своє розслідування у соціальних мережах. Підписники помітили, що співак з’явився в TikTik-анонсі своєї нової платівки в компанії улюбленого песика Дженніфер.

Невже це правда, і Дженніфер Еністон та Джон Майєр знову щасливі разом?

Фото: Getty Images

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