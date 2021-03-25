Про Меган Маркл та принца Гаррі знімуть третій фільм

Сюжет зосередиться на виході пари з королівської родини

Кіномережа Lifetime анонсувала новий фільм про принца Гаррі і Меган Маркл. Відомо, що він буде називатися «Гаррі та Меган: Втеча з палацу» (Harry & Meghan: Escaping the Palace). Він стане третім у франшизі про королівську пару.

Сюжет фільму покаже, що такого сталося в палаці, що змусило Гаррі і Меган скласти королівські обов’язки та переїхати до США. У кінокартині також зачеплять тему стосунків принца Гаррі з принцом Вільямом та принцом Чарльзом.

Хто саме виконає зіграє Меган Маркл та принца Гаррі цього разу поки невідомо. Зараз триває кастинг на ролі подружжя. У виробництво фільм запустять вже цієї весни.

Прем’єра фільму «Гаррі та Меган: Втеча з палацу» запланована на цей рік.

Фото: Getty Images

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