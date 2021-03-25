Дженніфер Лопес з’явилася без обручки на фотосесії. Що відбувається у її стосунках з Алексом Родрігесом?

Інсайдери відмічають значний прогрес у взаєминах пари

Нещодавно в американських ЗМІ з’явилися чутки про те, що Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес розлучилися. І причиною тому назвали підозри у зраді коханого зірки. Але через деякий час селебріті самі спростували усі плітки, назвавши інформацію про розставання передчасною. Мовляв, зараз Джей Ло та Алекс Родрігес переживають складний період у стосунках та ходять на терапію.

Якби там не було, але днями Дженніфер Лопес помітили без обручки на фотосесії нової колекції взуття, яку вона розробила для бренду DSW. На нових кадрах, опублікованих в Instagram, Джей Ло позує без обручки на пальчику.

Проте, говорити про розставання ще рано. Адже, як повідомляють інсайдери видання Eonline, «справи між ними двома рухаються в правильному напрямку». Інше джерело зазначає: «Вони обоє зрозуміли, що проводити багато часу нарізно не було корисно. У своєму графіку він мав можливість кудись поїхати і бути з нею, і це те, чого вони обоє хотіли».

Фото: Getty Images

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