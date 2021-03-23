Зірка «Бріджертонів» Фібі Дайневор зустрічається з колишнім Аріани Гранде

Папараці почали помічати селебріті разом все частіше

Серіал «Бріджертони» став справжнім хітом на Netflix, а тому звернув багато уваги на виконавців головних ролей Фібі Дайневор і Реге-Жана Пейджа. Фанатів проекту цікавило, чи не зустрічається серіальна пара в житті. Як виявилося нещодавно, про цей зірковий роман можна забути, адже Фібі Дайневор почала зустрічатися з колишнім Аріани Гранде.

Американські ЗМІ підозрюють, що у зірки «Бріджертонів» зав’язалися стосунки з коміком і сценаристом Пітом Девідсоном. Такі висновки журналісти зробили після того, як пару неодноразово помічали разом в Нью-Йорку. Останнім доводом стала інформація про те, що Піт отримав від Дафни пропозицію загостювати в її домі у Великобританії і він погодився.

«Піт справжній чарівник і порозумівся з Фібі. Вони насолоджувалися товариством одне одного, хоча і були знайомі нещодавно. Той факт, що він прилетів до Великобританії, показує, наскільки він зацікавлений», – поділився інсайдер.

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