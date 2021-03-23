Колекції Жана Гріцфельдта лягли в основу фешн-фільму CODE: KYЇV

Сьогодні на YouTube відбулася прем’єра fashion-фільму CODE:KYЇV – творчої колаборації режисера Тараса Голубкова та дизайнера Жана Гріцфельдта. Фільм є зрізом усього творчого шляху Жана Гріцфельдта і переосмисленням його колекцій крізь естетику булгаківського Києва.

CODE:KYЇV – це містична fashion-новела, яка поєднує в собі вінтажну стилістику Києва 30-х років і високу моду. Фільм розкриває культурний код міста з його літераторами, історією, естетикою та містичними подіями.

Героями fashion фільму стали письменники, які колись жили та творили в столиці: Булгаков, Шевченко і Гоголь. А в кадрах можна буде помітити такі локації як: Національний художній музей, музей Булгакова, Андріївський узвіз.

– Під час навчання в видавничо-поліграфічному інституті я багато малював це місто на планерах: Лавра, Софіївський собор, подільські вулиці, Будинок з химерами Городецького, замальовки людей в парках. Згусток цієї енергії в мені залишився і мені завжди хотілося говорити про це місто таким, як я його знаю. Чи не в пострадянській стилістиці, яку ми часто бачимо в західних кліпах, а в контексті вінтажного міського життя 30-х років, його архітектури та естетики. Про той Київ, в якому Гумільов зробив пропозицію Анні Ахматовій, в якому задовго до цього творив Шевченко і в якому живемо і створюємо сьогодні ми з вами, – прокоментував режисер Тарас Голубков, відомий за роботами для Monatik, Zivert, Melovin та Артема Пивоварова.

У фешн новелі також знявся екс-генеральний продюсер Нового каналу Олексій Гладушевський (сьогодні креативний продюсер Starlight Original Content), який виконав роль Тараса Шевченка. А продакшеном займалася команда Inakshe Studio. Автором саундтреку до фільму став музикант Mazhora.

– Відео продовжує історію, показану в моїй колекції Love Kyiv. У ній я говорю про Київ і про людей, які тут живуть. CODE:KYЇV – не просто кампейн. Це fashion-фільм про мій шлях як дизайнера в контексті естетики рідного міста, його місць сили, подій і значущих особистостей”, – прокоментував Жан Гріцфельдт.

Фото: Denis Rayneeed

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