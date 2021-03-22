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Вихідні в березні 2021: скільки будемо відпочивати

Вихідні в березні 2021

У березні 2021 на українців чекає аж 9 вихідних днів!  А так багато вихідних у нас завдяки Міжнародному жіночому дню.

Цього року березень, як і лютий, називають ідеальним місяцем, бо починається він у понеділок. І одразу перші вихідні березня обіцяють бути довгими через 8 березня. І це хороша новина, адже переносів робочих днів через свята не буде.

Всього в першому місяці весни буде 9 вихідних днів:

6, 7 і 8 березня;

13, 14 березня;

20, 21 березня;

27, 28 березня.

Решта 22 дня березня буде робочими.

Фото: IStock

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