Такі симпатичні монстрики

Студія Pixar показала персонажів продовження «Корпорації монстрів». Про це повідомляє Entertaiment Weekly.

Головним монстром стане Тайлор Таскмон, який нещодавно із відзнакою закінчив Університет Монстрів. Проте його роботою буде не лякати дітей, а розважати. Також у мультсеріалі з’являться розсіяний керівник Фріц, завзята Вел Літтл, педантична Каттер та хитрий сантехнік Данкана.

Відомо, що події мультсеріалу «Monsters At Work» розпочинаються на наступний день після завершення мультфільму. У центрі сюжету опиняться нові монстри, яким доведеться звикати до нових правил Корпорації.

Прем’єра продовження «Корпорації монстрів» відбудеться вже 2 липня на Disney+.

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