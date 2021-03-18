Колекції Жана Гріцфельдта лягли в основу фешн-фільму CODE: KYЇV

Відбулася прем’єра fashion-фільму CODE: KYЇV, творчої колаборації режисера Тараса Голубкова і дизайнера Жана Гріцфельдта. Фільм є зрізом усього творчого шляху Жана і переосмисленням його колекцій крізь естетику булгаківського Києва.

CODE: KYЇV – це містична фешн-новела, яка поєднує в собі вінтажну стилістику Києва 30-х років і високу моду. Фільм розкриває культурний код міста, з його літераторами, історією, естетикою і містичними подіями.

Героями fashion-фільму стали письменники, які колись жили і творили в столиці: Булгаков, Шевченко, Сковорода і Гоголь. А в кадрах можна буде помітити такі локації як Національний художній музей, музей Булгакова, Андріївський узвіз і т.д..

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– Під час навчання в видавничо-поліграфічному інституті я багато малював це місто на планерах: Лавра, Софіївський собор, подільські вулиці, Будинок з химерами Городецького, замальовки людей в парках. Комок цієї енергії залишився в мені і я завжди хотів говорити про це місто таким, яким я його знаю. Не в пострадянській стилістиці, яку ми часто бачимо в західних кліпах, а в контексті вінтажного міського життя 30-х років, його архітектури та естетики. Про те Києві, в якому Гумільов зробив пропозицію Анні Ахматовій, в якому задовго до цього творив Шевченко і в якому живемо і створюємо сьогодні ми з вами, – прокоментував режисер Тарас Голубков, відомий роботами для Monatik, Melovin і Артема Пивоварова.

У фешн-новелі також знявся екс-генеральний продюсер Нового каналу Олексій Гладушевський (сьогодні креативний продюсер Starlight Original Content), який виконав роль Тараса Шевченка. А продакшеном займалася команда Inakshe Studio.

Автором саундтрека до фільму став музикант WWWAAAVVVEEE, резидент лейблу ONUKA і Євгена Філатова Vidlik Records.

– Відео продовжує історію, показану в моїй колекції Love Kyiv. У ній я говорю про Київ і про людей, які тут живуть. Code: Kyiv – не просто Кампейн. Це fashion-фільм про моєму шляху як дизайнера в контексті естетики рідного міста, його місць сили, подій і значущих особистостей, – прокоментував Жан Гріцфельдт.

Фото: Лідія Тромпан