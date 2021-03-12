Денис Реконвальд – Алілуя: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Артист залучив до запису пісні чоловічий церковний хор

Денис Реконвальд продовжує досліджувати тему любові, пороків, внутрішніх суперечностей і містики. Нова пісня присвячена складному вибору закоханої людини. Як далеко готовий зайти той, хто втрачає голову від почуттів?

Ексклюзивно для Нового каналу Денис розповів про символіку, яку передав в тексті і музиці:

– Трек «Алілуя» про тих самих демонів, не тільки всередині мене, а й кожної людини. Як би ми не приховували свої темні сторони, рано чи пізно вони перекривають світло. І коли я співаю про чортів, які танцюють у вирі, я маю на увазі саме цей момент, – розповів співак. – Слово «Алілуя» несе в собі дуже потужну енергетику, воно означає віру в порятунок. І одним з найголовніших символів цього треку є чоловічий церковний хор, який проспівує фразу «Алілуя» і дає нам відчуття об’єму, переживань і страждань.

Денис зазначив, що часто бачить таємні символи, які повторюються в його житті. І один з таких – число 13.

– Число 13 є дійсно щасливим і дуже значущим для мене – воно досить часто зустрічається в моєму житті. Я жив в 113 будинку на 13 поверсі, навчався в 13 школі, вступав до університету під 13 номером і навіть квитки на літак часто трапляються на 13 місці, – розповів артист. – У фільмі «Давай танцюй» мого персонажа також переслідувала цифра 13 – це дуже часто зустрічається в моєму житті і роботі.

Денис Реконвальд – «Алілуя»: слова пісні

В городе обман, в городе дорог

А ты чистая невинность, кожа шелк

Я тебя нашел посреди толпы

Горе от ума, горе от любви

Я рисую мелом, белым белым мелом

На память твое тело

Это мое дело

Тебя придумаю, тебя наколдую

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Талая вода станет снова льдом

Точно как вчера, только мы вдвоем

В городе обман, но теперь нас нет

Мы там, где океан

Там где белый свет

Разбиваю стены

Кровь бежит по венам

Станешь моей верой

Самой сильной верой

Тебя придумаю, тебя наколдую

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Хор

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

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