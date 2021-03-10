Автори гучного хіта «Зая» випустили новий трек … китайською мовою!

Після феноменального успіху в Піднебесній група «Бамбінтон» презентує танцювальний сингл китайською мовою

Чотири роки тому, взимку 2017 року група «Бамбінтон» буквально підірвала радіочарти і соціальні мережі з виходом дебютного треку «Зая». Пісня швидко стала вірусним хітом і надовго закріпилася в ротації на радіо і ТБ, ставши чи не головним проривом того року. Але мало хто знає, що з «Заєю» було далі…

– Через якийсь час ми почали помічати, що в коментарях під відео стало з’являтися дуже багато китайців, – згадує ідеолог «Бамбінтон» Женя Тріпл. – Виявилося, що наша пісня стала найпопулярнішим україномовним треком в Китаї. І довгий час очолювала китайський чарт Shazam. Тоді ми зрозуміли, що час їхати на зустріч до наших китайських фанатів!

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«Бамбінтон» виступили на топовому китайському телешоу Universal Show. Уже в Китаї вони дізналися, що в місцевому TikTok на їх пісню знято понад 2,5 млрд (!) відео.

Після відзиту до Піднебесної група вирішила записати трек китайською мовою, як данину поваги місцевій аудиторії. Так з’явився стьобний танцювальний сингл «Party Music Bambinton». Що б не чулося в цій пісні нашим вухам, артисти співають китайською рядки «Ми можемо bam bam, ми вміємо ton, ton…». Реакція на такий сміливий хід – одна з головних інтриг нового релізу. Хоча попереду на нас чекає ще й відеокліп!

Фото: @bambinton_