BAFTA 2021 – список номінантів!

Імена переможців стануть відомі 11 квітня

Британська академія кіно і телемистецтва визначилася зі списком фільмів, які поборються за премію BAFTA 2021. Перелік номінантів оголосили 9 березня у прямому ефірі на соціальних майданчиках кіноакадемії. Отже!

«Кращий фільм»

«Батько» (The Father)

«Мавританець» (The Mauritanian)

«Земля кочівників» (Nomadland)

«Дівчина, яка подає надії» (Promising Young Woman)

«Суд над чиказькою сімкою» (The Trial of the Chicago 7)

«Кращий документальний фільм»

«Колектив» (Collective)

«Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті» (David Attenborough: A Life on Our Planet)

«Дисидент» (The Dissident)

«Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)

«Соціальна дилема» (The Social Dilemma)

«Кращий мультфільм»

«Вперед» (Onward)

«Душа» (Soul)

«Легенда про вовків» (Wolfwalkers)

«Кращий британський фільм»

«Стійка броня» (Calm With Horses)

«Розкопки» (The Dig)

«Батько» (The Father)

«Його будинок» (His House)

«Лімбо» (Limbo)

«Мавританець» (The Mauritanian)

«Звідки ти родом?» (Mogul Mowgli)

«Дівчина, яка подає надії» (Promising Young Woman)

«Рокс» (Rocks)

«Свята Мод» (Saint Maud)

«Кращий фільм не англійською мовою»

«Ще по одній» (Another Round)

«Дорогі товариші!» (Dear Comrades!)

«Знедолені» (Les Misérables)

«Мінарі» (Minari)

Quo Vadis, Aida?

«Кращий режисер»

Томас Вінтерберг («Ще по одній»)

Шеннон Мерфі («Молочні зуби»)

Чи Ісаак Чанг («Мінарі»)

Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

Ясміла Жбанич (Quo Vadis, Aida?)

Сара Гаврон («Рокс»)

«Краща актриса»

Бакка Бекрей («Рокс»)

Рада Бланк («40-річна версія»)

Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)

Френсіс Макдорменд («Земля кочівників»)

Вунмі Моссак («Його будинок»)

Елфрі Вудард («Клеменсі»)

«Кращий актор»

Різ Ахмед («Звук металу»)

Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Адарш Гура («Білий тигр»)

Ентоні Хопкінс («Батько»)

Мадс Міккельсен («Ще по одній»)

Тахар Рахім («Мавританець»)

«Краща актриса другого плану»

Нів Алгар («Стійка броня»)

Косар Алі («Рокс»)

Марія Бакалова («Борат 2»)

Домінік Фішбек («Іуда і Чорний Месія»)

Ешлі Мадекве (County Lines)

Юн Е Чжон («Мінарі»)

«Кращий актор другого плану»

Деніел Калуя («Іуда і Чорний Месія»)

Баррі Кеоган («Стійка броня»)

Алан Кім («Мінарі»)

Леслі Одом-молодший ( «Одна ніч в Майамі»)

Кларк Пітерс («П’ятеро однієї крові»)

Пол Раджі («Звук металу»)

Найбільше номінацій, цілих сім, у фільмів «Рокс» і «Земля кочівників». За шість статуеток поборються «Дівчина, що подає надії», «Мінарі» і «Батько». Повний список номінантів доступний на офіційному сайті премії.

