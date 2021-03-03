Сергій Стоун і Аліна Паш запрошують на home party

Хакни домашні вечірки з реперкою Аліною Паш та учасником “Топ-модель по-українськи” Сергієм Стоуном у третій частині мінісеріалу.

Рейви ринули в підпілля, а галас вечорів у барах впав до мінімуму. Локдаун пригальмував хід нічного життя, але надав йому нової форми. Домашньої. Гучної. Непередбачуваної. Сценарії хоумпаті почали виходити за межі звичного — саме про такі й піде мова у новому сезоні мінісеріалу Jager Scouting.

Скаутами третьої частини відеопроєкту стане реп-артистка Аліна Паш і блогер Сергій Стоун. У їхніх планах разом зі своїми друзями паті-майстрами створити чотири домашні вечірки. І, звісно ж, віднайти лайфхаки для беззаперечно качових вечорів вдома.

– Кожен випуск — окрема історія і челендж для скаута. Головне правило їхніх вечірок — звісно ж, жодних правил. «Вайб самої туси створюєш ти та твої друзі, тому качай, як хочеш поки ти в моменті. Коли ми відзняли першу серію, я вкотре впевнився, що домашні вечірки принесли в наше теперішнє життя, власне, життя, — коментує Сергій Стоун.

– Загалом, хотілося б цими епізодами донести, що час вдома можна проводити по-різному. Під час зйомок я відкрила для себе декілька ідей, як, наприклад, silence party. Такий формат буду тепер юзати для прослуховування нового матеріалу вдома з друзями. Також усвідомила, що вечірки-переодягалки — це супер фан» — коментує Аліна Паш.

Налагодити контакт з неочікуваним гостем? Вгадати кліп Дрейка за рухами з відео? Створити вдома контент, що має право на тисячі лайків? Чи знайшли скаути відповіді на поставлені карантинними реаліями питання — дізнавайся з 26 лютого на YouTube!

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