MONATIK відкриває концертний сезон: Дата та місце

Головний український хітмейкер та незмінний креатор найактуальнішої попмузики — MONATIK, майстер ритму й повелитель танців запалюватиме на сцені Osocor Residence 28 травня.

MONATIK — перший попартист, який підкорив НСК «Олімпійський», показавши, що таке епохальне стадіонне шоу. Саме він створив десятки найтанцювальніших хітів, які кожен впізнає з першої ж ноти. Саме він — продюсер MONATIK CORPORATION, котрий зібрав під крилом кращих молодих артистів сучасності. Ще до того, як Таню Муіньо зняла кліпи для Кеті Пері, Розалії й Карді Бі, вони створили 16 кліпів-мільйонників з MONATIK. Колаборації з ним — це 100 % хіт та успіх. У 2020 році він презентував власний мюзикл нового покоління «Ритм», у якому об’єднав 12 артистів. Цей амбітний геній та креатор не просто впливає на український шоу-біз. Він його мотивує, не даючи засидітися на одному місці, а сам невпинно підкорює музичні вершини одна за одною.

Концерти MONATIK — це завжди фірмовий коктейль із ритмів соулу, фанку й хіп-хопу, танці в унісон і видовищні шоу найвищого рівня із професійною хореографією й неповторними номерами. Та найголовніше — сам артист, його музика та всі ті щирі емоції, які вона дарує, тож нен пропустіть весняний концерт у резиденції літнього відпочинку Osocor Residence 28 травня.

12 концертів: календар подій 2021 року

Вриваймося! Фестиваль зимових розваг Atlas Weekend Snow Camp