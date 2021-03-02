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До роковин трагедії: Спайк Лі зніме документалку про Нью-Йорк через 20 років після теракту 9/11
Селебріті прагне показати, яким стало місто та його жителі
Американський режисер Спайк Лі зніме документальний фільм про Нью-Йорк через 20 років після терористичних актів 11 вересня 2001 року. Проєкт називатиметься «NYC Epicenters 9/11 → 2021½». Про це пише видання NME.
– Я пишаюся, що у мене буде фільм про те, як наше місто впоралося з атаками 9/11 і COVID-19, опинившись в їх епіцентрі. Понад 200 інтерв’ю допоможуть нам глибше відчути, що саме робить Нью-Йорк і його жителів найбільшими на Землі, — заявив Спайк Лі.
Прем’єра документального фільму на телеканалі про Нью-Йорк через 20 років після терористичних актів 11 вересня 2001 року відбудеться цього року на HBO.