Спайк Лі зніме документалку про Нью-Йорк через 20 років після теракту 9/11

Селебріті прагне показати, яким стало місто та його жителі

Американський режисер Спайк Лі зніме документальний фільм про Нью-Йорк через 20 років після терористичних актів 11 вересня 2001 року. Проєкт називатиметься «NYC Epicenters 9/11 → 2021½». Про це пише видання NME.

– Я пишаюся, що у мене буде фільм про те, як наше місто впоралося з атаками 9/11 і COVID-19, опинившись в їх епіцентрі. Понад 200 інтерв’ю допоможуть нам глибше відчути, що саме робить Нью-Йорк і його жителів найбільшими на Землі, — заявив Спайк Лі.

Прем’єра документального фільму на телеканалі про Нью-Йорк через 20 років після терористичних актів 11 вересня 2001 року відбудеться цього року на HBO.

Фото: Getty Images

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