TVORCHI – Вiч-на-вiч: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Гурт видалив усі фото на власному профiлi у Instagram та заспівав про самоідентифікацію.

Соціальні мережі та очікування багатьох тримають у напруженні. Цей тиск на собі відчули і фронтмени гурту TVORCHI. Тенденція загубитися серед віртуального життя зараз настільки актуальна, що музиканти присвятили їй новий трек.

Артисти розповіли, що вперше відчули на собі тиск хибної самоідентифікації, коли ще навчалися у медичному університеті, а мріяли співати. Ексклюзивно для Нового каналу TVORCHI розповіли, що переживали самі:

– Соціальні мережі, маркетинг, реклама – це все так давить зі всіх сторін. В цьому безкінечному потоці можна загубитися. Іноді виникає бажання абстрагуватися від усього: нещодавно ми зробили для себе соціальний детокс, видалили всі світлини та відпочили деякий час від соцмереж. Можна сказати, залишилися наодинці з собою. І саме тоді написали трек «Вiч-на-вiч».

У хлопців є порада, як не збитися зі свого курсу.

– Перш за все, варто пам’ятати ким ти є насправді, бути вірним своїм цінності та цілям. Завжди дивись на світ тверезими очима та будь максимальним реалістом, зупинись на мить і розберись у собі. Роби те, що відповідає твоїй індивідуальності і бажанням, – доповнили музиканти.

Сингл «Вiч-на-вiч» увійде до нового альбому креаторiв TVORCHI, реліз якого планується у цьому році. Також артисти анонсували зйомки кліпу на свою пісню, підготовка до яких триває вже зараз.

Віч-на-віч: слова пісні

Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет

Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат

Приспів

Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Між нами вогонь

Як ти хотіла

Нас підкорила магія тіла

Таємний сюжет в нашому фільму

Наш тет-а-тет

В шаленому ритмі

Я знаю наш сюжет

Все що ти зробиш

Це буде наш секрет

Ти мені треба

Іди назад

Я розум втрачаю

Як психопат

Приспів

Не бійся рухатись

Ми танцюватимем всю ніч

Це божевілля

Ми з тобою віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

Віч-на-віч

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