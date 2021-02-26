TVORCHI – Вiч-на-вiч: слухати онлайн, текст (слова) пісні

TVORCHI презентували трек «Вiч-на-вiч»! Слова пісні та ексклюзивні коментарі
Гурт видалив усі фото на власному профiлi у Instagram та заспівав про самоідентифікацію.
Соціальні мережі та очікування багатьох тримають у напруженні. Цей тиск на собі відчули і фронтмени гурту TVORCHI. Тенденція загубитися серед віртуального життя зараз настільки актуальна, що музиканти присвятили їй новий трек.
Артисти розповіли, що вперше відчули на собі тиск хибної самоідентифікації, коли ще навчалися у медичному університеті, а мріяли співати. Ексклюзивно для Нового каналу TVORCHI розповіли, що переживали самі:
– Соціальні мережі, маркетинг, реклама – це все так давить зі всіх сторін. В цьому безкінечному потоці можна загубитися. Іноді виникає бажання абстрагуватися від усього: нещодавно ми зробили для себе соціальний детокс, видалили всі світлини та відпочили деякий час від соцмереж. Можна сказати, залишилися наодинці з собою. І саме тоді написали трек «Вiч-на-вiч».
У хлопців є порада, як не збитися зі свого курсу.
– Перш за все, варто пам’ятати ким ти є насправді, бути вірним своїм цінності та цілям. Завжди дивись на світ тверезими очима та будь максимальним реалістом, зупинись на мить і розберись у собі. Роби те, що відповідає твоїй індивідуальності і бажанням, – доповнили музиканти.
Сингл «Вiч-на-вiч» увійде до нового альбому креаторiв TVORCHI, реліз якого планується у цьому році. Також артисти анонсували зйомки кліпу на свою пісню, підготовка до яких триває вже зараз.
Віч-на-віч: слова пісні
Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет
Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат
Приспів
Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Між нами вогонь
Як ти хотіла
Нас підкорила магія тіла
Таємний сюжет в нашому фільму
Наш тет-а-тет
В шаленому ритмі
Я знаю наш сюжет
Все що ти зробиш
Це буде наш секрет
Ти мені треба
Іди назад
Я розум втрачаю
Як психопат
Приспів
Не бійся рухатись
Ми танцюватимем всю ніч
Це божевілля
Ми з тобою віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
Віч-на-віч
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