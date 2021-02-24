Ексклюзивне інтерв’ю із режисером та зіркою комедії Нереальний КОПець

Приготуйтеся до драйвового екшну та нестримного сміху! Адже вже 4 березня в прокат виходить нова українська комедія «Нереальний КОПець».

За сюжетом, згідно з особистим розпорядженням президента всі діти чиновників мають навчатися і працювати в Україні. Тому начальник поліції викликає з Америки сина і влаштовує його працювати до місцевого ідділку. Досі основною роботою синка-мажора було тринькання батьківських грошей, та все зміниться… Суворий лейтенант-напарник змусить гламурного ледаря стати справжнім копом.

Головні ролі у фільмі виконали Дмитро Ступка та Богдан Юсипчук. Окрім них, у комедії зіграли Стас Боклан, Анна Саліванчук, Поліна Логунова та Влад Яма.

Новий канал ексклюзивно поспілкувався з режисером проєкту Олександром Бєляком та одним з головних героїв Богданом Юсипчуком, який зіграв суворого поліцейського Богдана Громова. Про найцікавіші деталі зі зйомок дізнавайтеся у нашому матеріалі!

Олександр Бєляк, режисер

Олександре, розкажіть більше про фільм: як виникла ідея, де проходили зйомки , і що в процесі роботи запам’яталося вам найбільше. Можливо, були якісь смішні або кумедні ситуації?

Мені як продюсеру і сценаристу часто доводиться думати і робити не те, чого хочу я, а те, що потрібно глядачу та ринку загалом. У цьому, власне, й полягає відмінність між авторським та глядацьким кіно. Формат комедій про поліцейських користується неабиякою популярністю у світі. І в якийсь момент я просто відчув, що і для українського ринку настав час. Якщо це не зроблю я, зробить хтось інший! «Нереальний КОПець» стане першою українською поліцейською комедією. Виробництво картини подарувало мені неймовірне задоволення. Практично весь фільм ми знімали в Одесі. Я дуже люблю своє місто і з задоволенням показую кожен його куточок: будинки, вулиці і, звісно , самих одеситів. Добре пам’ятаю зйомку сцен із пострілами, адже для неї ми спеціально по-справжньому стріляли, щоб реакція героїв у кадрі виглядала якомога правдивіше. Кожен постріл був настільки гучним, що було неможливо не реагувати на них.

Назвіть 3 причини, чому глядачі обов’язково мають подивитися фільм у кіно.

У стрічці нам вдалося зобразити неймовірно колоритних персонажів . Такими Ступку і Юсипчука ще ніхто не бачив. Можу сказати чесно, що хлопці були народжені для цих ролей. Блискуча гра Стаса Боклана й Анни Саліванчук в уже звичних для них образах наповнила фільм природністю і якістю. Ну і кінодебют Влада Ями у зовсім несподіваній ролі здивує глядача.

. Такими Ступку і Юсипчука ще ніхто не бачив. Можу сказати чесно, що хлопці були народжені для цих ролей. Блискуча гра Стаса Боклана й Анни Саліванчук в уже звичних для них образах наповнила фільм природністю і якістю. Ну і кінодебют Влада Ями у зовсім несподіваній ролі здивує глядача. Історія не схожа на жодну іншу. У коментарях у соціальних мережах нас постійно порівнюють із серіалом «Мажор» та фільмом «Поліцейська академія», проте наша історія абсолютно інша! Глядач буде приємно вражений гумором та драйвом цього фільму.

У коментарях у соціальних мережах нас постійно порівнюють із серіалом «Мажор» та фільмом «Поліцейська академія», проте наша історія абсолютно інша! Глядач буде приємно вражений гумором та драйвом цього фільму. Наші глядачі зможуть на власні очі побачити славнозвісний Порш Панамера , про який стільки писали у ЗМІ та соцмережах під час першого знімального дня. Наші герої виконають не одне піке на цій розкішній поліцейській конячці!

, про який стільки писали у ЗМІ та соцмережах під час першого знімального дня. Наші герої виконають не одне піке на цій розкішній поліцейській конячці! Чи швидко вдалося налагодити робочий процес на майданчику? І що в режисерській роботі надихає вас найбільше, а чого , навпаки , хотіли б позбутися?

Ми з командою знімаємо вже не перший проєкт, тому всі процеси чудово налагоджені. До того ж, адміністративними питаннями займається моя дружина Юлія Біляк. Вона наш виконавчий і лінійний продюсер, яка вміє налаштувати знімальний процес без ускладнень. У режисурі мене найбільше надихає робота з акторами, особливо, коли ми досягаємо повного перевтілення героя в його образ. Мені важливо, щоб кожен з акторів відігравав на всі 100 %. А ось позбутися хотілося б скромних українських бюджетів. Велике кіно з великими бюджетами дає змогу акторам розкритися абсолютно по-іншому: не шукати підробітку у різноманітних проєктах, більше працювати над роллю до початку знімального процесу, приділяти час фізичній підготовці та відточенню потрібних навичок. Але я вірю, що одного дня в Україні будуть створювати глобальний контент, а наші актори ще покажуть себе на весь світ!

Богдан Юсипчук, зіграв суворого поліцейського Богдана Громова

Богдане, розкажіть більше про свого героя, який він? Чи є між вами щось спільне?

Скажу так: спільного не так багато. Та якби не було зовсім нічого спільного, мене б, напевно, не затвердили на цю роль (усміхається). У кожного персонажа, якого я граю, є частинка мене. Іноді вона сидить так глибоко, що її потрібно шукати і витягувати. Мій герой у комедії «Нереальний КОПець» занадто чесний, занадто прямолінійний і дуже вірний. Він хороший воїн, але… абсолютно не прагне бути найкращою версією самого себе. І це мене дивує.

Чи не хотілося вам після зйомок у фільмі перекваліфікуватися в копа?

Знаєте, мене частенько кидає з крайнощів у крайнощі. Тим паче, далеко не вперше приміряю поліцейську форму у фільмі. Можливо, хотів би, але я не припускаю будь-якого підпорядкування. Мені здається, що вже на другий день мене б звільнили. Ну, або я звільнився б самостійно (усміхається).

В одному з епізодів трейлера є момент, де ви майстерно їдете в машині на швидкості і виконуєте спритні піке. Чи допомагали професійні каскадери? І чи складно було виконати сцену?

Звісно не складно! Тим паче, коли в цей момент ти обідаєш у гримерці (сміється). Хто ж дозволить акторові ганяти на швидкості на новому Порше за 170 тисяч євро? Ви б дозволили? Я б ні (усміхається). За кермом лихачили професіонали. А на відео за допомогою професіоналізму режисера, моїй акторській грі та кіношній магії здаватиметься, що ганяю я. Коротше, спасибі всій команді. Тепер глядач буде думати, що я дійсно так вмію (сміється). Однак у своє виправдання можу офіційно заявити: так, я досить непогано воджу авто у реальному житті. І всі інші трюки у фільмі виконував самостійно. Крім того, у «Нереальному КОПці» я вперше не лише грав роль, але і спробував себе в ролі постановника бойових сцен.

Дивіться українську комедію «Нереальний КОПець» з 4 березня у кіно!

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