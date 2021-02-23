Дар’я Петрожицька – про особисту трагедію: Коли тато помер, сім’я зникла

Українська актриса розговорилася в інтерв’ю з Машею Єфросініною

Хоча актрисі і співачці Дар’ї Петрожицькій ще немає і 30-ти років, у її житті відбулося чимало потрясінь. У 14 в дівчини помер батько. І хоча у неї залишилися мама, молодша сестра і кішка, сім’я, за зізнанням Дар’ї, зникла.

– До смерті тата в нас була величезна сім’я, – розповідає Петрожицька. – Ми ніколи не їздили на море, я вперше побачила його в 17 років, але всі разом їздили в Житомир до бабусі. Пам’ятаю наші величезні застілля з безліччю народу та піснями. Пам’ятаю понеділки – ми тягли стіл з кухні в зал, вмикали телевізор і їли запечену картоплю зі смаженими стегенцями. Папа іноді вмикав програвач або діставав гітару, ходив по квартирі і співав. У нас була сім’я… – з усмішкою згадує Дарина. – Коли я виросла, дізналася від мами, що між батьками бували сварки, але ми з сестрою нічого не бачили – нам цього не показували. Коли не стало тата, ніби не стало і сім’ї.

Сімейна трагедія зблизила Дар’ю з молодшою сестрою – разом вони намагалися допомогти мамі, розважити її. Але жінка занадто зациклилася на особистих переживаннях і не завжди йшла на контакт із доньками.

– Після смерті батька я втратила зв’язок із мамою. Вона дуже важко переживала цей період, ми боялися, щось із собою зробить. Вона намагалася забутися, не обходилося й без алкоголю… – розповіла Петрожицька. – Після смерті тата мама стала страшенною егоїсткою, і я дуже боюся стати такою ж. Коли я вступила до Києва, постійно спілкувалася з нею, кожні вихідні їздила додому в Чернігів. Але з часом ми віддалилися, почали сваритися. Зараз спілкуємося рідко, але я все одно люблю маму.

Про зйомки в серіалі «Папік», участь у талант-шоу, втрату дитини і зради – в YouTube-проект Маші Єфросініної «Экзамен на откровенность» з Дар’єю Петрожицькою.

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