Принцеса Євгенія поділилася першими фото новонародженого сина

Представниця монаршої родини також розсекретила ім’я первістка

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбанк, які нещодавно вперше стали батьками, представили світу свого новонародженого сина.

В умовах пандемії вперше обличчя малюка принцеса Євгенія показала у своєму офіційному Instagram. На знімках герцогиня Йоркська разом з чоловіком позує з малюком на руках. У підписі до фото монархиня розсекретила і ім’я сина.

«Ми хотіли познайомити вас з Августом Філіпом Хоуком Бруксбанком. Спасибі вам за безліч теплих привітань. Наші серця сповнені любові до цього чоловічка, слова не можуть передати наші почуття. Ми дуже раді поділитися з вами цими фотографіями. Зробила їх наша чудова акушерка», – поділилася принцеса Євгенія.

Нагадаємо, що 30-річна принцеса Євгенія вперше стала мамою 9 лютого 2021 року. Первісток герцогині Йоркської займає 11 місце в черзі на престол.

Фото: Getty Images

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