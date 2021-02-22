HBO анонсував найгучніші прем’єри 2021 року

Телеканал HBO опублікував анонсуючий ролик проектів, які покажуть у 2021 році.

У відео показані уривки з мінісеріалу «Сцени з подружнього життя» з Джесікою Честейн і Оскаром Айзеком, детективного шоу «Мейр з Істтауна» з Кейт Вінслет, мінісеріалу «Білий лотос» з Конні Бріттон і серіалу «Неймовірні» про супергероїв вікторіанської епохи.

Також HBO підготував кілька документальних фільмів: «Тіна» про співачку Тіну Тернер, «Аллен проти Ферроу», присвячений скандальним звинуваченням режисера Вуді Аллена в педофілії та домаганнях до прийомної дочки Ділан, і «100-футова хвиля» про серфера Гарретта Макнамару.

Окрім новинок, у 2021 році на глядачів чекають нові сезони серіалів «Спадщина», «Ведмежий кут», «Біла ворона», «Бетті» та інших проектів.

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