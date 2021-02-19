MamaRika – про нав’язливого фаната

Співачка розповіла, як здійснила мрію свого прихильника

Мабуть, усі чули лячні історії про нав’язливих фанатів. Такий приклад є і в MamaRika. Про свого персонального «маніяка» співачка розповіла за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал).

– Коли я ще виступала під псевдонімом Еріка, один чоловік відвідував усі мої виступи – чи то фестивалі чи сольні концерти, – розповідає співачка. – Згодом він почав писати у соціальних мережах. А під час одного виступу кинувся мені в ноги на сцені! Тоді я взяла його за голову та трусонула. І пояснила: якщо така поведінка буде повторюватися, то з ним вже розмовлятиме мій менеджер.

«На сцені ти маєш трохи сама себе боятися»: Оля Цибульська зізналася, що не носить білизну

Успішність сина підвищилася: Сергій Притула – про дистанційне навчання

Співачка розповідає, що вона вирішила все ж поговорити з фанатом після концерту.

– Я дозволила йому поспілкуватися та навіть доторкнутися до мене, – каже MamaRika. – Просто розуміла, що йому бракує уваги в житті, от він й вирішив отримати її від мене. Але ж робити це таким фанатичним способом ненормально. До речі, після нашої спокійної бесіди він зник з мого життя. Вважаю, що в людях треба бачити людей. У нього була потреба познайомитися зі мною та поговорити. От ми це і зробили. Він досягнув мети та заспокоївся.

Дивіться прем’єру шоу «Де логіка?» 9 березня о 19:00 на Новому каналі