Періс Хілтон виходить заміж

Зірка сказала «так» своєму бойфренду

Американська селебріті Періс Хілтон заручилася! Про те, що дівчина вийде заміж стало відомо з її офіційного Instagram, де вона опублікувала зворушливий пост.

Виявилося, що пропозицію Картер Реум зробив Періс Хілтон ще напередодні Дня святого Валентина, 13 лютого. Проте шанувальникам вона повідомила про це лише 17 лютого, у свій день народження.

«Коли ти зустрічаєш свою споріднену душу, ти не просто знаєш про це. Ти відчуваєш це. Ми з моїм коханим разом з нашого першого побачення. На честь мого дня народження він організував подорож в тропічний рай. Коли ми йшли по пляжу на вечерю, Картер підвів мене до альтанки, прикрашеної квітами, і встав на одне коліно. Я сказала так, так назавжди! Немає нікого іншого, з ким я б хотіла провести вічність», – написала Періс.

Фото: Getty Images

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