Сальма Гаєк зізналася, що не хотіла бачити голого Антоніо Бандераса

Селебріті розповіла, як пройшли зйомки спільних інтимних сцен з колегою

Відомі актори Сальма Гаєк та Антоніо Бандерас вважаються однією з найгарячіших екранних пар. А тому режисери часто кличуть зніматися їх разом. Але далеко не усі сцени даються акторам просто, зокрема еротичні. Про це розповіла сама Сальма Гаєк у подкасті Armchair Expert.

Як розповіла сама акторка, найважчою сексуальною сценою для неї стала спільна з Антоніо Бандерасом у фільмі «Відчайдушні». У ньому режисер не планував вводити в сюжет чуттєвих сцен, але цього вимагала кіностудія, представники якої «помітили хімію між колегами». Сальма мала постати перед камерою абсолютно голою, а потім зняти з оголеного Бандераса рушник. Режисеру ледве вдалося заспокоїти акторку та налаштувати її на сцену.

– Я ніколи нічого подібного раніше не робила. І тому прямо перед початком зйомок я почала скиглити. Я повторювала, що боюся. Зокрема, я боялася Антоніо. Він поводився як справжній джентльмен, і ми до сих пір близькі друзі! Але він був дуже розкутим. Мене лякало, що він запросто міг зіграти цю секс-сцену, і я починала плакати, а він говорив: «О Боже! Через тебе я відчуваю себе жахливо», – згадала Сальма Гаєк.

Виявляється, що акторку хвилювала реакція її рідних на подібні кадри.

Фото: Getty Images

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