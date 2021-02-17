Меловін (Melovin): досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Melovin

Справжнє ім’я: Костянтин Миколайович Бочаров

Кар’єра: співак, музикант, композитор і продюсер

Дата народження: 11 квітня 1997

Melovin – сучасний український співак, який підкорює жанр поп-електроніки. Квиток на велику сцену юнак отримав завдяки перемозі на вокальному конкурсі «X-Фактор», а закріпив свій успіх на Нацвідборі на «Євробачення-2018». Співак представив Україну на міжнародній арені в Португалії з піснею «Under The Ladder».

Дитинство

Костянтин Бочаров народився 11 квітня 1997 року в Одесі. Батьки покладали на хлопця великі надії, в їхніх очах він поставав видатним хіміком-науковцем. Однак із самого дитинства майбутнього співака приваблювала творчість. Любов до музики йому прищепила бабуся. Вона подарувала своєму 4-річному онуку музичну скриньку, яка стала провідною зіркою подальшого шляху Кості. Бабуся бачила в хлопцеві неабиякий потенціал, завжди підтримувала його і закріпила віру в свої сили. За словами Melovin, бабусине намисто стало його талісманом на вдачу.

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Освіта

Бочаров був старанним учнем, хоча більше уваги приділяв творчій освіті. При цьому він вчився добре і ніколи не був розбишакою-двієчником. У школі хлопець запам’ятався талановитим організатором концертів, святкових заходів та постановок. Цікаво, що хлопець сам писав сценарії для вистав і брав у них участь. А на перервах між уроками він влаштовував міні-концерти для школярів. Помітивши у сина творчі здібності, батьки віддали його в музичну школу, яку Melovin згодом кинув. Він обрав театральний напрямок і в 12 років зайнявся акторською майстерністю, вступивши до школи Народного театру «Самоцвіти». Костя досягав великого успіху. Він активно брав участь у конкурсах талантів і фестивалях міста, відвідував кастинги музичних ТВ-шоу і працював ведучим різноманітних заходів.

Кар’єра

У 15 років Костянтин влаштувався помічником адміністратора на зйомках серіалу «Найдовший день». А вже наступного року співак створив своє грандіозне дітище – творчий гурт «Big House Melovin» і обрав собі сценічний псевдонім. За словами артиста, Melovin – це поєднання імені його кумира, відомого британського модельєра Макквіна, та назви свята Хелловін. Однак вже через 2 роки «Великому Дому Меловіна» судилося розпастися. В 2014 році Melovin написав пісню «Не одинокая», яка стала його відправною точкою у світ шоу-бізнесу. Юнак поїхав здобувати музичну освіту в Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра.

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«X-Фактор»

Після заслуженої перемоги на пісенному конкурсі «X-Фактор» про Melovinа не чув хіба що тільки лінивий! Проте не всі знають, що ця вершина підкорилася артисту не відразу. Впертість та цілеспрямованість Бочарова увінчалися успіхом лише з 4-ї спроби. Перші 3 рази співак не зміг пройти навіть передкастинги на шоу вокалістів. Але терпіння і праця все перемагають. Виконавши символічну пісню «Без бою» гурту «Океан Ельзи», Melovin став підопічним відомого продюсера Ігоря Кондратюка. Кількість глядацьких голосів за Мела била всі рекорди історії шоу. Саме тоді зародилася потужна армія Меловінаторів, яка збільшується в геометричній прогресії до сьогодні.

Схоже, вдача просто посміхнулася хлопцю, і він впевнено крокував до перемоги. Проте в інтерв’ю Бочаров зізнався, він був зовсім не готовий стати переможцем. Лише згодом зрозумів, що став впевненим у собі, і питання, чим займатися далі, відпало.

«Євробачення-2017»

Цього разу американські гірки невдач Кості набрали нових обертів. Вперше подавши заявку на Нацвідбір у 2017 році, хлопець з тріском програв. Melovin посів третє місце в фіналі, завдяки шаленій відданості фанатів. Вони віддали йому найбільшу кількість глядацьких симпатій, однак судді конкурсу оцінили виступ за найнижчими балами. Попри це, конкурсна пісня Костянтина «Wonder» зайняла топові місця в музичних чартах. Наприкінці весни 2017 Melovin відправився гастролити по світу. Він випустив пісню «Hooligan», співавтором якого став виконавець Ашлі Хіклін, автор безсмертного хіта DJ Tiesto «On My Way». Листопад того ж року подарував світу дебютний студійний альбом Melovin «Face to Face».

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«Євробачення-2018»

У 2018 році міжнародна арена добровільно здалася співаку під його тиском наполегливості. Суперхіт «Under The Ladder», написаний блискучим американцем Майком Райалсом, приніс Melovin бажану перемогу. Однак хмизу в жар підкинув скандал, який розгорівся навколо артиста. Під час щотижневих голосувань запідозрили, що один із суддів, Андрій Данилко, надавав особливу протекцію конкурсанту. Він оцінював виступи Кості найвищими балами та палко захищав творчість вокаліста. Тим не менше, Melovin отримав право представляти Україну в Лісабоні. Яскравий перфоманс співака посів 17-е місце. Участь у «Євробаченні» принесла юному вокалісту чималу популярність та інтенсивний поштовх у кар’єрі.

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Особисте життя

Melovin не поспішає відкривати своє особисте життя. У 2018 році співак поділився в інтерв’ю, що останні серйозні стосунки в нього тривали 5 років ще до піку популярності. Своєю харизматичністю та яскравою зовнішністю співак підкорив не одне серце шанувальниць. Так, Костя зізнався, що в нього зав’язалися серйозні стосунки з фанаткою. За його словами, це був вкрай гіркий досвід. Дівчина піддалася цькуванню та переслідуванням лютого фан-клубу співака. Стосунки тріщали по швам, а життя перетворилося в справжнє пекло. Прийнявши остаточне рішення розійтися, Бочаров вирішив, що щастя любить тишу, і тепер приховує своє особисте життя від преси.

В 2019 році артист продовжував віджартовуватися від незручних питань журналістів. Melovin запевнив, що єдина його взаємна любов – музика. На будь-які інші стосунки йому бракує часу та моральних сил. І потім у жарт додав, що зі своїм творчим графіком знаходить час на те, щоб погодувати свого домашнього улюбленця – кота.

Нещодавно хлопець самостійно створив інтригу навколо себе в романтичних стосунках. Бочаров зробив допис у своєму мікроблозі з любовним підписом. Він опублікував фото, на якому були сплетені дві руки – чоловіча та жіноча. Фоловери Мела зажадали негайних пояснень. Через декілька днів співак зізнався, що зробив чистої води провокацію. На світлині були зображені дві його руки, на одній з яких він наклеїв накладні нігті. Наразі статус вокаліста невідомий. Однак він продовжує дарувати світу свою любов, а це однозначно повернеться йому сторицею!