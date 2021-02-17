Круелла: дивитися офіційний трейлер

Disney представили перший трейлер фільму «Круелла». Головну роль Круелла де Віль зіграла оскароносна акторка Емма Стоун.

Круелла – дивитися трейлер онлайн:

Фільм стане приквелом «101 далматинця», який вийшов в 1996 році і де головну роль грала Гленн Клоуз. Він покаже, звідки взагалі з’явилася Круелла і чому вона стала злочинницею. Синопсис «Круелли» говорить: «У 1970-х роках в Лондоні молода дизайнер Естелла де Віль стає одержима собачої шкурою, особливо далматинця, поки зрештою не перетворюється в безжальну Круеллу».

Режисером став Крейг Гіллеспі. Окрім Емми Стоун, у фільмі зіграли Емма Томпсон, Стенлі Туччі, Джоел Фрай, Пол Уолтер Хаузер.

Прем’єра фільму «Круелла» запланована на 28 травня 2021 року.

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