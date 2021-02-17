Кіт Герінґтон вперше став батьком

У зоряної пари серіалу «Гра престолів» народився первісток

Актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі вперше стали батьками. Про це пише видання Daily Mail.

Зіркове подружжя та їхні представники також офіційно підтвердили інформацію про поповнення у родині.

Проте, дата народження, ім’я та стать дитини, поки не повідомляють. Відомо, що Роуз Леслі народила нещодавно, адже фотографи вже помітили пару з малюком на прогулянці по Лондону.

Нагадаємо, що про вагітність акторки стало відомо у вересні минулого року. Тоді Роуз Леслі із помітним животиком знялася у фотосесії для британського цифрового видання MAKE. Колеги по “Грі престолів” зустрічаються з 2012-го, а у 2018-му вони одружилися у Шотландії.

Фото: Getty Images

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