Артем Пивоваров – «Кислород»: слухаємо ремейк гімну всіх закоханих!

Український артист і саундпродюсер Артем Пивоваров вирішив зробити особливий подарунок фанатам. Він представив нове звучання однієї із своїх найбільш знакових робіт – пісні, яка вже стала гімном закоханих – всіма улюбленого «Кислорода». Спеціально під нову версію на YouTube-каналі артиста вийшло атмосферне mood video.

Пісня «Кислород» вийшла 4 роки тому в складі альбому «Стихия воды» і відразу закріпила за собою позицію топ-хіта, а однойменний кліп став одним із найпопулярніших на YouTube.

– У кожну пісню, яку я пишу, незалежно від того, яку вона набере популярність і як довго вона «проживе», я вкладаю частину своєї душі, – поділився Артем Пивоваров. – Я вірю в абсолютно кожну композицію, але не мені вирішувати яка з них стане «тією самою». Це під силу тільки моїм слухачам. У «Кислорода» вже понад 20 млн переглядів тільки на YouTube, вона одна з найпопулярніших пісень, її найбільше чекають на наших концертах. Цю версію ми випустили 14 лютого для наших слухачів в знак подяки за таку любов до цього синглу.

Нагадаємо, що наприкінці січня Артем Пивоваров презентував свою першу гру «Мои Стихи, Твои Ноты», яка була приурочена до виходу одновимірного дебютного мультфільму. Гра вже доступна для скачування в Apple Store і Google Play.

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