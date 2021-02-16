Святкові тату та окремий мерч: як пройшов бебішауер Емілі Ратаковскі
Вагітна модель влаштувала свято на честь майбутнього малюка
14 лютого відома модель Емілі Ратаковскі відсвяткувала не на романтичній вечері з коханим, а разом з найближчими друзями. А все тому, що ті влаштували майбутній мамі бебішауер.
Свято стало справжнім сюрпризом для селелебріті. Друзі привели Емілі Ратаковські на бранч, який перетворився на гучну вечірку з приводу майбутнього малюка.
Усі деталі до останнього тримали в секреті, зокрема локацію – п’ятизірковий готель Nomad і тему бебішауеру — космос.
Гостей пригощали тостами зі скремблом та чорною ікрою та космічним тортом. Усіх одягали у спеціально виготовлений мерч – толстовки та маски для сну. Також охочим робили тематичні тату.
«Найкращий день святого Валентина», — написала модель у мережі.
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