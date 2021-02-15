Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМанікюр 2021: зимові мотиви. Обирай варіанти!

Манікюр 2021: зимові мотиви. Обирай варіанти!

Манікюр 2021

Взимку хочеться зробити особливий манікюр, адже красиві нігтики із сезонним дизайном гарантовано додадуть гарного настрою. Але які саме кольори та візерунки обрати? Варіантів багато: червоні різдвяні, блакитні із розсипом сніжинок, із зображенням омели чи візуальним ефектом в’язаного пледу. Як це виглядає? Дивіться у фотопідбірці.

Манікюр 2021: зимові мотиви

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