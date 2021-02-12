Настя Каменських показала свої зимові розваги з Потапом

Співачка з чоловіком та мамою прокаталася на санках

Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу Настя Каменських та репер Потіп згадали дитинство та насолодилися справжньою засніженою зимою. У свій вільний час закохані влаштували «покатушки» та вибралися покататися на сучасних санчатах. Про це стало відомо з Instagram співачки.

На своїй особистій сторінці Настя Каменських опублікувала серію фото, на яких показала, як провела час разом з чоловіком Потапом, мамою Лідією та песиком Мімі.

«Люблю снігові гірки за те, що після кожного спуску обов’язково буде підйом! І найпрекрасніше, коли поруч люди, які завжди з посмішкою будуть проходити цей шлях разом з вами », – підписала фото Настя Каменських.

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