Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються вчетверте стати батьками

Королівська пара готова до поповнення у родині

Принц Вільям і Кейт Міддлтон нарешті зважилися на народження четвертої дитини. Герцоги Кембриджські завжди хотіли мати велику родину, тому вже почали готуватися до поповнення у родині. Принаймні про це повідомили інсайдери виданню US Weekly.

За інформацією наближених до оточення королівської родини, Кейт Мідлтон та принц Вільям всерйоз зайнялися питанням планування четвертого малюка.

– Кейт завжди хотіла мати чотирьох дітей, але в період пандемії коронавірусу на час відмовився від цієї ідеї. Зараз же, з винаходом вакцини, з’явилося світло в кінці тунелю. А з огляду на те, що вже в квітні Джордж і Шарлотта повернуться в школу, Кейт відчуває, що цілком готова до нової вагітності, – відзначають інсайдери.

Фото: Getty Images

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