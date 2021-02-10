Принцеса Євгенія вперше стала мамою

У королівській родині поповнення

Принцеса Євгенія народила первістка. Про це монархиня повідомила у своєму Instagram.

На своїй сторінці у соціальній мережі принцеса Євгенія опублікувала чорно-білий знімок, на якому зображені її рука, рука її чоловіка Джексона Бруксбенка та новонародженого сина.

Відомо, що малюк з’явився на світ вранці 9 лютого в портлендській лікарні. Мама та її син почуваються чудово та очікують на випуску додому.

«Принцеса Євгенія благополучно народила хлопчика. Це перша дитина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, а також перший онук герцога Йоркського. Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре», – повідомляється в офіційному акаунті королівської сім’ї.

Фото: Getty Images

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