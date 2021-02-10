На пальчику акторки помітили обручку

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон виходить заміж. Принаймні, такі підозри з’явилися у західних ЗМІ. Чутки про зміну сімейного статусу 30-річної акторки поповзли після того, як її помітили з обручкою на пальці.

Як повідомляє Daily Mail, Емму Вотсон та її бойфренда бізнесмена Лео Робінтона очевидці помітили в аеропорту, коли пара прямували в романтичну відпустку в Мексику. Саме там закохані планують відсвяткувати День святого Валентина.

Жодних коментарів акторка не дає, тому прихильникам залишається лише чекати на офіційну заяву від пари.

Нагадаємо, що про стосунки Емми Вотсон та Лео Робінтона заговорили після того, як закоханих помітили на побаченні в Лондоні восени 2019 року. Протягом довгого часу ЗМІ намагалися з’ясувати ім’я обранця зірки, але пара воліла залишити свої стосунки у секреті.

Фото: Getty Images

Читай також:

TamerlanAlena оголосили про перезапуск своєї творчості

Це успіх! Українка Таню Муіньо зняла кліп для американської реп-зірки Cardi B