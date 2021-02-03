Від зйомок в кліпі KAZKA до сольної кар’єри: зірка українського YouTube презентувала дебютну пісню

Petrovochka презентує свою першу пісню – «Прощай, Амур». Саундпродюсером треку став відомий український музикант, учасник Нацвідбору на «Євробачення» і «Х-Фактору» LETAY. Пісня запускає сольну кар’єру співачки, яка стане новим великим ім’ям в українській музиці.

– «Прощай, Амур» – пісня-контраст. З одного боку, ти хочеш прикінчити Амура. З іншого – ласкаво називаєш його «Ти мій Амур». Я написала цю пісню в 16 років. З нами трапляються різні історії, і любов буває нещаслива, але це не привід не любити, – розповідає Petrovochka.

Petrovochka – сольний проєкт Ані Петровської. Вона вже добре відома українській аудиторії за участю в пісенному шоу Х-Фактор. Відео кастингу співачки із піснею Сергія Бабкіна стало хітом в українському YouTube та зібрало понад 1,2 млн. переглядів. Після цього артистка довгий час випускала кавери на власному каналі, що привело її на сцену Atlas, де Petrovochka виступила разом із гуртом Фіолет.

«Прощай, Амур» – дебютний трек черкаської інді-артистки. У ньому Аня вправно переосмислює спадок української та світової культури. У пісні можна знайти відсилання до поезії Ліни Костенко та романів Даніеля Дефо. Трек увійде до першого альбому, реліз якого планується на 2021 рік. Над ним Аня працює одразу з кількома українськими саундпродюсерами, зокрема й LETAY (Ілля Рєзніков).

– Коли до мене звернулась Анна, я переслухав весь її численний матеріал і запропонував працювати з піснею «Прощай, Амур». У неї вже був демо варіант аранжування, але я зрозумів, що пісня потребує зовсім іншого, і ми з Анею почали шукати. Це було дуже цікаво, і все вдалося. Мені подобається результат поєднання легких мелодій з іронічною лірикою, качовий грув і своєрідний стиль Ані, – розповідає LETAY.

– Спочатку вона була дуже драматична, якщо не сказати трагічна! Але Ілля Рєзніков — саундпродюсер треку — почув її інакше. І пісня набрала нового забарвлення, — розповідає Petrovochka.

Своєю метою Аня ставить додати новий подих в сучасну українську музику. Її ціль на зараз – зібрати НСК «Олімпійський» своєю творчістю. «Прощай, Амур» стане першою сходинкою на цьому шляху і має всі шанси бути одним з головних хітів цього року.

Хітовий потенціал відчув і лідер гурту Фіолет Сергій Мартинюк:

– Приємно спостерігати за професійним народженням нового музичного імені. Жіночно, поетично, мелодійно і з потенціалом на круті хіти.

Наразі Petrovochka з командою готуються до прем’єри кліпу на «Прощай, Амур» та випуску наступних синглів.

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