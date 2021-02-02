Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСправжня пожежа: Тіна Кароль вразила фігурою в бра і спідниці з екстремальним розрізом (ВІДЕО)

Справжня пожежа: Тіна Кароль вразила фігурою в бра і спідниці з екстремальним розрізом (ВІДЕО)

Тіна Кароль вразила фігурою в бра і спідниці з екстремальним розрізом (ВІДЕО)

Українська співачка Тіна Кароль полюбляє радувати та інтригувати своїх фанатів пікантними фото та відео, якими ділиться на своїй сторінці в Instagram. Але останній її пост просто розірвав мережу.

Тіна Кароль опублікувала серію знімків з нової фотосесії, які змонтовані у моушн-відео.

На фотографіях співачка позує у напівпрозорому чорному комплекті, що складається з бра з зав’язками на талії та спідниці з високим розрізом. На відео артистка лежить на підлозі, закинувши підтягнуті ноги на диван. Таку красу просто не можна пропустити!

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