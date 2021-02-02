Нова українська музика: MOLFAR випустив дебютний сингл «Алхімія»

В світ вийшов дебютний сингл нового українського виконавця MOLFAR. «Алхімія» – перша ластівка на творчому шляху молодого артиста.

MOLFAR – сучасний музичний проект, який виконує музику у стилі trap та альтернативний поп із вкрапленням суто українських мотивів. Цей проект є унікальним на українському музичному ринку і немає україномовних аналогів.

– Мені дуже подобається цей стиль музики, я його завжди слухав, але хотів принести в нього щось суто наше, українське,– розповідає MOLFAR. – А чому саме MOLFAR? Тому, що я себе так відчуваю всередині, відчуваю зв’язок із природою і те, що можу змінити світ до кращого через свою музику. Хочу, щоб моя музика лікувала серце і душу, та говорила про любов.

Трек «Алхімія», як і інші свої композиції, які згодом планує випустити MOLFAR записані на київській студії «ISTOK». Дебютний реліз музиканта розповідає про глибинні почуття, про ту саму надприродну «хімію», яка відбувається між двома людьми, між двома душами, які є спорідненими.

– Ахімія – це пісня про пошук і усвідомлення того, що часто ми шукаємо зовсім не те, що нам потрібно. Але це добре, бо людям притаманно помилятися, робити неправильні дії, набиратись досвіду і в кінцевому результаті приходити до розуміння того, що все це було на благо. Про любов говорять очі! В кожного вони свої. Вартує раз в них задивитися і починаєш розуміти те, що нарешті ти знайшов, те що шукав. Бо між вами є алхімія!- ось що про композицію «Алхімія» розповідає сам MOLFAR.

В тему:

У ритмі танцю: Селена Гомес випустила кліп на новий іспаномовний трек Baila Conmigo

Справжня пожежа: Тіна Кароль вразила фігурою в бра і спідниці з екстремальним розрізом (ВІДЕО)