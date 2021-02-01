Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ ритмі танцю: Селена Гомес випустила кліп на новий іспаномовний трек Baila Conmigo

У ритмі танцю: Селена Гомес випустила кліп на новий іспаномовний трек Baila Conmigo

Селена Гомес – Baila Conmigo: смотреть онлайн премьеру клипа

Американська співачка Селена Гомес знову випустила іспаномовний трек. Цього разу він був записаний у дуеті з репером  Rauw Alejandro. Запальна пісня називається «Baila Conmigo».

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У кліпі події відбуваються на узбережжі океану, де дівчина, яка любить танцювати, знаходить такого ж захопленого танцями хлопця. Режисером відео став Fernando Nogare.

Таким чином Селена Гомес заявила6 що почала свій шлях у латиноамериканській музиці. Співачка навіть анонсувала вихід нового мініальбому «Revelacion». У нього увійдуть сім треків, в тому числі і її перша іспаномовна пісня  «De Una Vez». Реліз альбому відбудеться 12 березня 2021 року.

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