«Музика не має кордонів»: Артем Пивоваров презентував перший сингл французькою мовою

Український артист і саундпродюсер представив свій хіт «Дежавю» французькою мовою. Цей сингл буде доступний для скачування у всьому світі під ім’ям Pivovarov.

– Pivovarov – це пошук і відкриття нових можливостей творчості та музики. Проект, у рамках якого ми хочемо показати, що музика не знає кордонів, – поділився Артем Пивоваров.

Першим синглом французькою мовою став хіт «Дежавю». Вперше частина цього треку прозвучала в тематичному відео у французькому стилі, яке було присвячено 8 мільйонам переглядів на кліпі-спліті «Дежавю/Поклич». Наразі ця відеоробота вже зібрала 16 мільйонів переглядів.

В основі лірик-відео, яке вийшло разом з треком, лежить сам кліп артиста, побудований на циклічності руху танцюристів і барабанщиків, що підкреслює стан «дежавю».

– Після виходу тематичного відео у французькому стилі, ми почали отримувати багато позитивних коментарів не тільки від наших стихійних слухачів, а й від франкомовного населення. Вони писали про те, що їм подобається пісня і вони здивовані, що не чують акценту, з огляду на той факт, що артист з СНД. Мені приємно усвідомлювати те, що музика не має кордонів. Мені подобаються експерименти. Я бачу в цьому розвиток себе і музики в цілому. Тому ми з командою вирішили залучити викладача для допомоги в перекладі, адаптації тексту і занять для поліпшення вимови, щоб написати повну версію пісні. Якщо моя музика відгукнеться в серцях слухачів з інших країн і континентів – я буду щасливий ділитися нею і далі, – розповів артист.

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