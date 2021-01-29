Єлизавета II шукає менеджера соціальних мереж

Ідеальне знання англійської для вакансії – маст

На сайті Букінгемського палацу опублікували нову вакансію у команду королеви Єлизавети. Правителька Великої Британії шукає старшого помічника з комунікацій.

Як описано у вакансії, в обов’язки буде входити робота з соціальними мережами. Від майбутнього кандидата вимагають вищу освіту, досвід ведення сайтів або соцмереж, навички роботи з фото і відео, копірайтингу і SMM.

«Уміння брати на себе нові випробування і гордість за роботу в самому серці всесвітньо відомої інституції – ось, що відрізняє роботу в королівському палаці від будь-якої іншої», – каже опис вакансії на сайті.

Королівський сммщик буде отримувати зарплатню у розмірі 27 тисяч фунтів стерлінгів на рік та премії. А працювати при цьому доведеться всього 37,5-годин на. тиждень.

Фото: Getty Images

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