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Роберт Родрігес перезапустить фільм «Діти шпигунів»

Роберт Родрігес перезапустить фільм Діти шпигунів

Режисер сам пише сценарій майбутньої картини

Творець популярної франшизи «Діти шпигунів» Роберт Родрігес вирішив поповнити її ще одним фільмом-перезапуском. Про це пише видання Deadline.

Вже відомо, що виробництвом займеться студія Skydance Media. А сам Роберт Родрігес виступить не лише режисером, а й сценаристом фільму.

Подробиці сюжету поки не розкривають. Але зрозуміло одне – в центрі уваги опиниться «мультикультурна» родина. Каст кінокартини ще не оголосили.

Нагадаємо, прем’єра першого фільму «Діти шпигунів», в якому зіграли Карла Гуджино і Антоніо Бандерас, відбулася в 2001 році. Картина оповідає про те, як діти двох супершпигунів повинні врятувати батьків, яких викрав злодій.

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