Роберт Родрігес перезапустить фільм «Діти шпигунів»

Режисер сам пише сценарій майбутньої картини

Творець популярної франшизи «Діти шпигунів» Роберт Родрігес вирішив поповнити її ще одним фільмом-перезапуском. Про це пише видання Deadline.

Вже відомо, що виробництвом займеться студія Skydance Media. А сам Роберт Родрігес виступить не лише режисером, а й сценаристом фільму.

Подробиці сюжету поки не розкривають. Але зрозуміло одне – в центрі уваги опиниться «мультикультурна» родина. Каст кінокартини ще не оголосили.

Нагадаємо, прем’єра першого фільму «Діти шпигунів», в якому зіграли Карла Гуджино і Антоніо Бандерас, відбулася в 2001 році. Картина оповідає про те, як діти двох супершпигунів повинні врятувати батьків, яких викрав злодій.

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