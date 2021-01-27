Підписуємося: 22-річний студент в Tik Tok показує унікальну колекцію зіркових костюмів

Справжні шанувальники моди часто стають кращими колекціонерами. Будь то шафа, повна Balenciaga, архівний Жан-Поль Готьє або рідкісні вінтажні речі, віддані шанувальники світу моди можуть, керуючись власними смаками, перетворити їх на професійний вид спорту, невпинно нишпорячи Інтернетом або вінтажними магазинами в пошуках речей зі своїми улюбленими етикетками. Але в 22-річний Лендон Анноні в своєму Tik Tok вивів азарт модного полювання на ще більш складний рівень. Він колекціонує культові, єдині в своєму роді сценічні костюми, які носили Леді Гага, Бейонсе, Принц, Стіві Нікс і багато інших артистів.

22-річний студент коледжу, який у останньому семестрі в Університеті штату Пенсільванія вивчає бізнес, використовує Tik Tok, щоб показати свій великий архів сценічного одягу, включаючи шифонові топи, які носила співачка Стіві Нікс в 1970-х роках, і сонцезахисні окуляри, які одягав Prince в кліпі «Purple Rain», і навіть браслет, яким Леді Гага доповнила своє сумнозвісне плаття з сирого м’яса на VMA 2010.

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Лендон приєднався до Tik Tok тільки в грудні 2020 року, але зараз у нього вже більше 14 000 підписників! «Музика і мода – моє життя, – розповідає Анноні про своє захоплення. – Мені завжди подобалася старіша музика, хоча мої батьки не слухали її, і я не знаю, звідки у мене така любов до неї. Вона просто мене вабить!»

У мене є шифоновий топ Стіві Нікс, який вона носила в 1975 році

Будучи любителем музики і моди, Анноні почав колекціонувати речі та аксесуари знаменитостей ще в старшій школі і з того часу перетворив своє хобі на постійну роботу. Іноді він купує предмети для своєї колекції, часто до нього звертаються стилісти або дизайнери, які платять йому за архівування та зберігання костюмів на його складах з клімат-контролем, які розташовані як в Каліфорнії, так і в Пенсільванії. За його оцінками, на даний момент у нього в архіві більше 15 000 експонатів. «Це займає весь мій час, вдень і вночі, – каже Анноні. – Люди, з якими я працюю, завжди в різному розкладі, вони знаходяться по всьому світу».

Однією з найцінніших своїх знахідок юнак вважає той самий топ Стіві Нікс:

«У мене є шифоновий топ Стіві Нікс, який вона носила в 1975 році. На ньому зображені коні, і він був одягнений, коли співачка вперше приєдналася до Fleetwood Mac. Це була перша річ, яка з’явилася в моїй колекції! Він такий ніжний, маленький і крихкий, зроблений з дуже тонкого шифону та вантажних шарфів. Жінка, від якої я отримав його, познайомилася зі Стіві на Гаваях в 1975 році. Вона була дизайнером, і Стіві попросила її зробити кілька речей, які опинилися на внутрішній стороні обкладинки Rumors. Нікс одягала цей топ ще під час туру Buckingham Nicks, і це, ймовірно, найперший існуючий сценічний одяг Стіві. Ви можете побачити на YouTube повний концерт Стіві в ньому в Capitol Center в 1975 році».

Для всіх, хто стежить за модою, Tik Tok Анноні – це унікальна можливість зануриться в історію зіркових костюмів, розглянути деталі унікальних раритетних речей і надихнутися.

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Цей саме той акаунт, заради якого точно варто хоча б зрідка відвідувати цю модну соціальну мережу!

За матеріалами Vogue.com

Фото: @landonangeloofficial