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26 січня
Не очікувано: У сім’ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон поповнення
Королівська родина отримала подарунок від родича
Наприкінці весни минулого року у сім’ї Кейт Мідлтон та принца Гаррі помер їхній дев’ятирічний пес Лупо. Для монархів це був їхній вірний друг та повноцінний член родини. Усі важко переживали втрату.
Саме тому брат герцогині Кембриджської Джеймс, який розводить собак, вирішив зробити сюрприз королівському подружжю. Він подарував їм кокер-спанієля, такого ж забарвлення, як і пішов улюбленець родини.
«Він просто прекрасний, вся сім’я в захваті», – поділився з британською пресою інсайдер.
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