Український Bridgerton: у Києві стартують зйомки нового телесеріалу (ЕКСКЛЮЗИВ!)

У розпалі підготовка до одного з найочікуваніших телепроектів сезону!

Перша частина зйомок телесеріалу «Кава з кардамоном» відбувалася у Львівській області та у самому Львові. Спеціально для цього процесу вулиці та центр міста були повністю «перенесені» в середину XIX ст.

Перед наступним етапом зйомок актори повністю занурилися у репетиційний процес. Адже важливою візуальною частиною телесеріалу стануть тогочасні бали, до яких зараз дуже активно готується весь каст «Кави з Кардамоном».

Шоуранерка проєкту Олена Лавренюк розповідає про цей процес детальніше:

– З початку нового року ми буквально щодня знаходимось у танцювальній залі й вивчаємо хореографію, яка була популярною у середині XIX ст. Під керівництвом нашого постановника хочемо максимально точно передати атмосферу балу, яка насправді існувала у Львові в ті часи. Провівши глибоку дослідницьку роботу, ми самі були зачаровані тим, які пишні танцювальні вечори проводилися тоді у Західній Україні. І ми це відтворимо та покажемо!

Нагадаємо, що «Кава з кардамоном» – це 10-серійна драматична історія про заборонене кохання юної дівчини до значно старшого за неї одруженого польського шляхтича, яка розгортається в атмосфері Львова XIX сторіччя, за часів «Весни народів». Основа сюжету взята з роману львівської письменниці Наталії Гурницької, що став українським бестселером останніх років.

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