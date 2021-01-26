Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗ трансляцією в TikTok: Майлі Сайрус виступить на Супербоулі

З трансляцією в TikTok: Майлі Сайрус виступить на Супербоулі

Майлі Сайрус виступить на Супербоулі

Зірка стане хейдлайнером шоу

Американська співачка Майлі Сауйрус виступить на супербоулі. Селебріті влаштує неймовірне шоу на фінальній грі Національної футбольної ліги. Про це стало відомо з соціальних мереж самої зірки.

Естафету Супербоулу Майлі Сайрус приймає від Дженніфер Лопес та Шакіри, які того року задали високу планку своїм виступом. Цього року шоу можна буде побачити у прямій трансляції у TikTok.

7 лютого Майлі Сайрус виступить перед заключною грою змагання.  Почесними гостями фіналу  стануть 7 500 медичних працівників. Таким чином НФЛ сподівається хоча б частково віддячити їм за героїзм, проявлений ними під час пандемії.

Читай також:

Після стількох років: HBO зніме серіал про Гаррі Поттера

Не очікувано: У сім’ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон поповнення

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания