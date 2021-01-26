HBO зніме серіал про Гаррі Поттера

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НВО планує екранізувати історію про Гаррі Поттера. Про це пише видання Variety.

У західних ЗМІ почали ширитися чутки, що HBO і Warner Bros., яка володіє франшизою саги, ведуть переговори стосовно спільного запуску серіалу. Але самі компанії інформацію не підтверджують.

Подейкують, що проект знаходиться на ранній стадії розробки і поки не має ні режисерів, ні акторського складу. Також загадкою залишається сюжет та часові рамки всесвіту Гаррі Поттера, у яких розвиватимуться події.

Важливим моментом залишається і те, що HBO і Warner Bros. повинні домовитися з авторкою книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Вона має схвалити їхню ідею, а потім домовитися з медіакорпорацією NBCUniversal, що володіє контрактом на трансляцію фільмів та різноманітного контенту, пов’язаного з Гаррі Поттером .

Фактично, точної інформації про серіал про Гаррі Поттера немає, але фанати «Поттеріани» вже в режимі очікування.

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