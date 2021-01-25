Зірка Гаррі Поттера назвав причину, чому не любить переглядати франшизу

Селебріті важко дивитися фільми за своєї участі

Британський актор Меттью Льюіс, відомий за роль Невілла Довгопупса у фільмах про Гаррі Поттера, зізнався, що не любить дивитися франшизу. А все через дитячі комплекси, а не через його ще не таку досконалу акторську гру.

Основною причиною Меттью називає свою схожість з персонажем Невілла, а точніше те, що йому не доводилося грати, він був собою. Про це актор розповів в інтерв’ю The New York Times.

– Мені складно бачити, що дуже багато мене самого показано в персонажа. Набагато легше, коли я можу зіграти свою повну протилежність. Наприклад, офіцера поліції в Лондоні або кого-небудь дуже багатого. Іноді мені боляче бачити, як багато від мене присутнє в Невіллі . Коли я дивлюся на нього, я думаю: «Ні, це не Невілл, це я», – розповів Метью Льюїс.

Жартома актор додав, що хотів би позичити з фільмів плащ-неведимку, щоб тільки в ньому переглядати фільми про Гаррі Поттера. Настільки він соромиться цього образу.

Фото: Getty Images

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