Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Це я»: Зірка «Гаррі Поттера» назвав причину, чому не любить переглядати франшизу

«Це я»: Зірка «Гаррі Поттера» назвав причину, чому не любить переглядати франшизу

Зірка Гаррі Поттера назвав причину, чому не любить переглядати франшизу

Селебріті важко дивитися фільми за своєї участі

Британський актор Меттью Льюіс, відомий за роль Невілла Довгопупса у фільмах про Гаррі Поттера, зізнався, що не любить дивитися франшизу. А все через дитячі комплекси, а не через його ще не таку досконалу акторську гру.

Основною причиною Меттью називає свою схожість з персонажем Невілла, а точніше те, що йому не доводилося грати, він був собою. Про це актор розповів в інтерв’ю The New York Times.

– Мені складно бачити, що дуже багато мене самого показано в персонажа. Набагато легше, коли я можу зіграти свою повну протилежність. Наприклад, офіцера поліції в Лондоні або кого-небудь дуже багатого. Іноді мені боляче бачити, як багато від мене присутнє в Невіллі . Коли я дивлюся на нього, я думаю: «Ні, це не Невілл, це я», – розповів Метью Льюїс.

Жартома актор додав, що хотів би позичити з фільмів плащ-неведимку, щоб тільки в ньому переглядати фільми про Гаррі Поттера. Настільки він соромиться цього образу.

Фото: Getty Images

Читай також:

Сексуальна Ріанна у спокусливій білизні покрутила попою на камеру (ВІДЕО)

Ніхто не вгадав би: Названо найбільш працьовитого члена королівської родини Великобританії

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания